Сбер выплатит рекордные дивиденды за 2022 год

Акционеры Сбербанка на годовом собрании утвердили повышенные дивиденды за 2022 год, сообщил журналистам глава наблюдательного совета банка, министр финансов РФ Антон Силуанов. Глава Сбера Герман Греф назвал выплаты в 25 рублей на акцию историческим рекордом.

Статья по теме: Сбер хочет получить прибыль всей банковской системы

«Мы по итогам прошлого года приняли решение и общее собрание акционеров подтвердило возможность выплаты повышенных дивидендов. Это говорит об устойчивости самого крупного банка Российской Федерации — Сбера. Общее собрание проголосовало за решение о выплате повышенных дивидендов. В этих условиях Сбер еще раз подтвердил свое лидерство среди банков», — заявил Силуанов.

Он подчеркнул, что работа Сбера в прошлом году помогла выстоять всей финансовой системе страны. И сейчас, по его словам, она «остается надежной и устойчивой».

Герман Греф добавил, что выплата в 25 рублей на акцию является историческим рекордом. Общий объем дивидендов составит 565 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов — 11 мая. Также глава Сбера допустил возможность выплат новых рекордных дивидендов и в будущем.

