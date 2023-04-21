Сервис заказа такси Gett решил ликвидировать российское юрлицо

Сервис заказа такси Gett ликвидирует свой российский бизнес — ООО «Геттакси Рус».

Соответствующая информация появилась 21 апреля на Федресурсе, на нее обратило внимание агентство «Интерфакс». Уточняется, что ликвидировать актив 18 апреля решил единственный владелец структуры, принадлежащей кипрской Dooboo Holding Ltd., головной компанией которой является GT Gettaxi Ltd.

Согласно годовому отчету «Геттакси Рус», в марте 2022 года руководство материнской компании приняло решение о прекращении операционной деятельности в России.

Компания Gett была основана в 2010 году в Израиле эмигрантом из СССР Дэйвом Вайсером. Изначально она работала в качестве агрегатора и называлась Gettaxi. В 2019 оду компания поменяла концепцию, сделав ставку на корпоративных клиентов и начала позиционировать себя как B2B-маркетплейс по транспортным услугам. Платформа позволяет лицензированным таксопаркам получать заказы от пользователей мобильного приложения.

В 2016 году Gett попал на девятое место в списке самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes с оценкой в $500 млн.

По итогам 2022 года выручка ООО «Геттакси Рус» составила 1,35 млрд руб., что на 73% ниже показателя 2021 года; при этом компания получила чистую прибыль в 568,7 млн руб. против убытка в 534,5 млн руб. за 2021 год. Россия обеспечивала порядка 17% валовой прибыли компании.

В мае прошлого года сервис перестал работать в РФ.