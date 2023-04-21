Польша готовится к войне, сообщают местные СМИ

Правительство Польши работает над планом управления государством на случай начала войны.

Согласно информации, которую публикуют местные СМИ, соответствующий проект этого документа уже опубликован на сайте Министерства национальной обороны Польши.

В пояснительной записке к нему, в частности, отмечается, что речь идёт об обеспечении бесперебойного управления государством на случай военных действий, мониторинге и минимизации возможных потерь, а также об устранении последствий угроз безопасности государства, пишет издание «Военное дело».

Кроме того, определена организация и порядок подготовки системы управления национальной безопасностью, в том числе обороной государства.

Одним из важнейших пунктов является расширение полномочий главы польского правительства, который Глава сможет «гибко формировать состав системы управления национальной безопасностью». Другими словам, премьер-министр получает возможность оперативно включать в систему управления страной другие органы.

Также проектом данного постановления, который уже направлен на согласование с польскими губернаторами, предусматривается создание так называемых «резервных рабочих мест», которые будут использованы в случае решения премьера или президента.

Как ранее писал «Эксперт», эксперт по геополитической стратегии Яцек Бартощак заявил, что Польша приступила к подготовке к войне с Россией. По его словам, государство намерено увеличить численность собственной армии в несколько раз – до 400 тыс. человек. Кроме того, польское руководство планирует закупить значительное число вооружения.

Однако эксперт опасается, что Россия может нанести удары по польской железнодорожной инфраструктуре, по которой на Украину поступает военная помощь.

«Сомневаюсь, что это вызовет адекватный ответ НАТО поэтому Варшаве надо уже сейчас готовиться к боевым действиям, а в случае начала конфликта ударить по Калининграду и Белоруссии», – подчеркнул Бартощак.