Советник Пушилина сообщил о взятии в котел украинских военных в Артемовске

Российские силы взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске (украинское название — Бахмут).

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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Яна Гагина — советника врио главы ДНР Дениса Пушилина.

«Бойцы ЧВК "Вагнер" вышли к дороге Артемовск — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ. Под контроль взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение гарнизона [ВСУ]. Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась», — цитирует чиновника агентство.

Во вторник, 18 апреля, Гагин информировал, что российские силы контролируют около 90% территории Артемовска. Позже в Минобороны РФ сообщили об отражении попыток ВСУ контратаковать штурмовые отряды в Артемовске и населенных пунктах ДНР.

Артемовск являлся важным транспортным узлом для снабжения ВСУ на Донбассе. За город уже длительное время ведутся ожесточенные бои.

В начале месяца основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что «юридически» Артемовск взят под контроль, противник вытеснен в западные районы города. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя 5 апреля ситуацию, заявил, что при риске потери личного состава украинских войск из-за окружения города будут приняты «правильные решения».