Спрос на аренду дорогого жилья в Москве в первом квартале вырос на 15% год к году

В первые три месяца 2023 года число запросов на аренду высокобюджетной недвижимости (от 150 тыс. руб. в месяц) в столице увеличилось на 15% год к году.

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Об этом пишет «Коммерсантъ» со сссылкой на данные аналитиков NF Group. Показательным является то, что собственники квартир в престижных Хамовниках теперь отказываются предоставлять дисконты, отмечает издание. По оценке Intermark Real Estate, рост составляет 20% год к году, эксперты сообщают о снижении экспозиции на 17% за квартал. «Хорошие предложения стали быстро вымываться с рынка», — приводятся слова директора департамента аренды компании Елены Куликовой.

Как отмечает руководитель направления аренды Apple Real Estate Владимир Родионов, в апреле спрос поднялся на 10–15% относительно марта, что, по данным NF Group, привело к сокращению предложения на 10% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

Наблюдаемое оживление говорит о развороте тренда на рынке, пишет газета. В 2022 году объем предложения рос, в то время как спрос падал из-за отъезда обеспеченных россиян за рубеж после начала СВО; в прошлом мае в Москве в аренду предлагалось в 2,5 раза больше квартир, чем в январе. Нынешняя же динамика связана с постепенной адаптацией людей к ситуации и возвращении арендаторов, в том числе иностранцев.

В общем объеме спроса зарубежные арендаторы сеогдня составляют примерно 10% заявок против 30% до начала прошлогоднего массового ухода из РФ иностранных компаний, уточняют в NF Group. Сейчас это преимущественно выходцы из Турции, Южной Кореи и ЮАР; фиксируется также небольшой приток арендаторов из Казахстана и Армении, есть интерес со стороны Азии и Африки.

Между тем представитель AREA Григорий Ашихмин указывает на большое число арендаторов дорогих квартир из российских регионов — на них приходится восемь из десяти клиентов. По словам специалиста, наблюдается рост спроса на жилье площадью 60–70 кв. м с суммой аренды в 500–600 тыс. руб. в месяц.