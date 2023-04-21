Страны G7 начали изучать возможность запрета почти всего экспорта в Россию

Государства «Большой семерки» (G7) рассматривают возможность введения запрета на поставки в РФ практически всех товаров.

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Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Kyodo. «Страны G7 рассматривают возможность запрета почти всего экспорта в Россию в рамках продления санкционного режима против Москвы», — приводятся выдержки из материала.

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Отмечается, что G7 уже заблокировала поставки в Россию множества товаров, в том числе продукции, которая может быть использована в военных целях. «Последний план может расширить торговое эмбарго на подержанные автомобили, шины, косметические товары и одежду», — рассказал источник японского агентства в правительстве.

О том, что в «Большой семерке» изучают возможность «прямого запрета на большую часть экспорта в РФ», накануне писало агентство Bloomberg, уточняя, что официальные лица G7 обсуждали идею перед саммитом в Хиросиме, намеченным на 19-21 мая.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на регулярной пресс-конференции заявил, что правительство воздерживается от комментариев «по поводу обмена мнениями между странами-единомышленниками G7» в связи с возможными санкциями против РФ.