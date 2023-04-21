Сжиженный газ никому не нужен

В апреле вырос объем сжиженного газа (СПГ), который его владельцы предпочитают хранить в море на газовозах. По мнению аналитиков, пишет Reuters, сейчас хранение газа в море наиболее распространено в Азии по причине невысокого спроса на СПГ в Японии, Южной Корее и Китае.

Дополнительные грузы СПГ могут еще больше усилить давление на цены на него на азиатском спотовом рынке и позволят покупателям немного перевести дух в преддверии лета, когда спрос должен вырасти.

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По состоянию на 20 апреля на газовозах, дрейфующих в море, находилось, по данным компании Kpler, 0,55 млн тонн СПГ. Это более чем вдвое больше, чем в то же время в прошлом году – 0,24 млн тонн.

«Сейчас увеличился объем газа на танкерах на глобальном уровне,- объясняет аналитик Kpler Ана Субасич.- Увеличение произошло за счет Азии. Рост является последствием слабого спроса (на СПГ) в его главных импортерах: Японии, Южной Кореи и Китае».

Что же касается Европы, то количество кораблей с СПГ, ждущим разгрузки у ее берегов, снизилось до средних показателей. Особенно после того, по словам Субасич, как после забастовок возобновили работу французские терминалы СПГ.

Теплые зимы, которые были в этом году и в Европе, и на северо-востоке Азии, привели к более высоким по сравнению с обычным уровням газа в подземных газовых хранилищах к началу весны. Именно большие остатки газа после зимы и являются главной причиной нынешнего низкого спроса на сжиженный газ на севере Азии.

С аналитиками Kpler согласны экономисты Bank of America, написавшие в аналитической записке 17 апреля, что количество СПГ, который держат на газовозах, сейчас выше среднего уровня за последние пять лет.

Цены на СПГ в Азии находятся сейчас под сильным давлением слабого спроса и высокого уровня его в хранилищах. Не удивительно, что только в этом году цены на сжиженный газ опустились почти на 60% до 12 долларов за миллион британских термических единиц (420 долларов за тысячу кубометров).

В Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии запасы СПГ 16 апреля оценили в 2,42 млн тонн. Для сравнения: в конце марта 2022 года они составляли 1,63 млн тонн, т.е. были на 48,5% ниже. Средний же показатель для конца марта за последние пять лет для Японии – 2,07 млн тонн.

Существенно снизили импорт СПГ и южнокорейские фирмы: до 4,07 млн тонн в марте текущего года с 4,95 млн тонн в марте прошлого года.

Китай же, ставший в 2021 году крупнейшим импортером сжиженного газа на планете, но утративший этот статус в прошлом году из-за резкого снижения спроса почти на 20%, вызванного антиковидными локдаунами, в феврале даже установил рекорд по… экспорту СПГ, составивший, по данным китайских таможенников, 156718 тонн.

Слабому спросу на СПГ способствовали также рост использования других видов топлива: в Японии и Южной Корее это атомная энергия, вырабатываемая на возобновивших работу АЭС; а в Китае – уголь.

«Китай увеличил использование угля для выработки электроэнергии,- комментирует ситуацию старший аналитик по СПГ в FGE Кен Кьят.- Для китайских игроков, к тому же, регуляторы еще не установили требования по его импорту и продаже на внутреннем рынке».

Экономисты сходятся во мнении, что существующее сейчас положение на газовом спотовом рынке продлится недолго и что спрос в ближайшем будущем начнет расти и в Европе, и в Азии, но расходятся в конкретных цифрах этого роста. Для Европы главный драйвер роста – темпы наполнения хранилищ при подготовке к предстоящей зиме, а для Азии объем роста спроса будет зависеть, главным образом, от погоды. Индию и Таиланд, к примеру, уже начали посещать тепловые волны.