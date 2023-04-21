Топ-менеджер Эн+ возглавил координационный совет отделений РСПП в Сибири

Руководитель энергетического бизнеса группы Эн+ Михаил Хардиков возглавил координационный совет отделений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщила 21 апреля пресс-служба компании со ссылкой на итоги голосования членов союза.

Напомним, координационный совет РСПП объединяет 10 сибирских региональных отделений. В свою очередь, в их состав входят крупнейшие предприятия Иркутской области и Бурятии, которые в общей сложности генерируют более 60% объема промышленной продукции Сибири.

В новой должности председателя топ-менеджер Эн+ будет курировать взаимодействие с органами исполнительной власти в регионе. В том числе, речь идет о реализации инвестиционных, социальных и деловых проектов бизнеса, направленных на социально-экономическое развитие. Другим направлением станет формирование предложений, которые помогут снизить барьеры для инвестиционной деятельности и будут способствовать стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа. План работы по этим направлениям уже разработан и был представлен на заседании координационного совета, уточнили в Эн+.

Задачи, которые стоят перед союзом на ближайшее время, обозначил его президент Александр Шохин. «Мы исходим из того, что если 2023 год – это год перехода и адаптации российской экономики к санкционным ограничениям, то 2024 год должен стать годом развития как в части импортозамещения, так и в части обеспечения технологического суверенитета», — сказал он. По оценке главы РСПП, главным инструментом для решения этих задач должна стать поддержка предпринимательской инициативы, конкуренции и частных инвестиций.

В том числе, в Сибири отделениям РСПП предстоит проработать вопросы социального партнерства, а также усилить взаимодействие в рамках проекта «Чистый воздух», призванного сократить количество промышленных выбросов в атмосферу.

В свою очередь, Михаил Хардиков выразил благодарность РСПП за оказанное доверие. «Как руководитель компании, чья операционная деятельность сосредоточена в сибирских регионах, я давно поставил задачу развития Восточной Сибири одним из основных направлений приложения сил, — сказал Михаил Хардиков. — Теперь обеспечить развитие региона через эффективное взаимодействие бизнеса и власти — моя прямая обязанность в новом качестве».

По словам главы энергетического блока Эн+, для будущего благополучия Сибири важно не только улучшать инвестиционный климат, но и остановить отток населения из региона. А для этого нужно улучшать качество жизни, создавать новые карьерные маршруты, взаимодействовать с вузами в подготовке кадров, а также выступать социальным партнером региона в его социальных программах. «Я буду стараться максимально использовать свой опыт и знания для достижения этих целей», — подчеркнул Михаил Хардиков.

Михаил Хардиков уроженец Томска. Он кандидат экономических наук, выпускник Академии народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «стратегический менеджмент». Позднее закончил аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте РФ (с 2010 года – РАНХиГС) по направлению «мировая экономика».

Холдинг Эн+, основанный Олегом Дерипаской, — крупнейший производитель электроэнергии и алюминия: объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства годовой мощностью 3,8 млн тонн (через контрольную долю в РУСАЛе). В 2022 году выручка компании превысила 16,5 млрд. долларов США.

В регионах своего присутствия Эн+ реализует и поддерживает социальные и экономическое проекты, а также инвестирует в развитие инфраструктуры. Кроме того, компания реализует собственные корпоративные проекты, призванные повысить уровень и качество жизни сотрудников и их семей. Отдельное внимание холдинг уделяет экологической программе по защите крупнейшего в мире пресноводного озера «Байкал», очищая его от пластика.