Аналитики рассказали, когда цены на газ в Европе рванут вверх

На европейском газовом рынке до конца лета будет царить относительное спокойствие, пишет норвежский аналитический портал Montel, ссылаясь на энергетических экспертов. Цены на «голубое топливо» рванут вверх в сентябре, в преддверии зимы, когда усилится конкуренция, можно сказать, за каждый кубометр газа и, особенно, сжиженного газа (СПГ).

Газовые фьючерсы TTF с поставкой в следующем месяце в 2023 году подешевели уже наполовину, но все равно остаются вдвое дороже средней цены за последнюю пятилетку (2016-2021). 20 апреля МВТ-час стоил 39,5 евро (415 евро за тысячу кубометров газа). Цена по контрактам с поставкой в сентябре вчера была 44,23 евро за МВт-час, а с поставкой зимой – 55,3 евро за МВт-час.

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Аналитики считают, что летом в условиях высокого предложения СПГ существенных колебаний цен скорее всего не будет. И уж точно цены на газ не будут расти, если европейцам удастся так же, как в прошлом году, быстро наполнить подземные газовые хранилища (ПГХ) при подготовке к зиме.

«Мы видим направленный на понижение потенциал у цен TTF, если хранилища будут быстро наполнены,- приводит Montel слова старшего аналитика по СПГ из Kpler Лауры Пейдж.- Это также приведет к временному росту хранения СПГ в газовозах в море накануне зимы».

Брюссель еще в прошлом году поставил задачу – наполнить к 1 ноября газовые хранилища как минимум на 90%. Экономисты Kpler полагают, что европейцы справятся с этой задачей уже в конце августа или начале сентября. В консалтинговой компании Icis считают, что эта задача может быть выполнена даже еще раньше. Имеется, правда, еще и малоприятный прогноз Ines, согласно которому в случае холодной зимы в немецких ПГХ газа не останется уже в январе следующего года.

Скорее всего, как и в прошлом году, Европа будет импортировать СПГ по максимуму вторую половину весны и все лето. Конечно, многое будет зависеть от цен, тон которым, не исключено, может в этом году задавать динамика наполнения газовых хранилищ в Азии.

«Спрос на СПГ в Азии начнет расти в августе,- объясняет Пейдж.- Это может привести к превышению JKM (срочные контракты Platts JKM) над TTF».

Европа предлагает до сентября премию к азиатским ценам на СПГ. В сентябре скорее всего вновь начнется серьезная борьба между континентами за каждый груз сжиженного газа.

И все же с ценами на газ, как обычно, сейчас царит полная неопределенность. Глава SyEnergy Consulting Клаудио Стеуэр считает, что цены TTF пойдут вверх. Он обращает внимание на тот факт, что цены на газ даже сейчас вдвое выше средней цены в 2016-21 гг, что едва ли, по его мнению, возможно на мягком рынке, т.е. при превышении предложения над спросом.

Попытаться спрогнозировать более-менее точные цены осенью и зимой крайне трудно при большом количестве важных факторов, участвующих в процессе ценообразования. Например, по мнению аналитика IEEFA Аны Марии Джаллер-Макаревич, новая европейская платформа для совместных закупок газа, которая была создана для предотвращения повторения астрономических прошлогодних цен на газ, может снизить цены и оказать давление на TTF. Первый тендер на ней состоится уже на следующей неделе, 25 апреля.