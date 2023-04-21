В России создали новое противодроновое ружье «Степашка»

В России создали новое противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка», которое способно «глушить» самые широко применяемые в зоне специальной военной операции квадрокоптеры типа Mavic.

Разработка презентована на II выставке «Экипировка» (Москва», ВДНХ), передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя компании-разработчика этой «дронобойки» – «Локационная мастерская» («Локмас», Зеленоград).

Согласно данным, представленным на выставке, «Степашка» обладает дельностью подавления до 1,5 км, весит 9,6 кг, время работы – 2 часа. «Дронобойка» может применяться как в стационарном (на штативе), так и в мобильном варианте.

По слова собеседника агентства, самая современная разработка компании из представленных на выставке уже запущена в серийное производство.

«Это антидроновое ружьё ПАРС-С, подавляющее все действующие в СВО "пользовательские" (двойного назначения) беспилотники: "Мавики", FPV, Autel и другие распространённые», – подчеркнул представитель «Локмаса».

Как отметил он, в настоящее время «Степашка» проходит «обкатку» как на полигонах, так и в зоне проведения СВО.

«С начала спецоперации производство противодроновых ружей на "Локмасе" выросло в несколько раз и сегодня исчисляется сотнями ежемесячно», – резюмировал представитель «Локационной мастерской».

Как ранее писал «Эксперт», глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что обеспечение группировок российских войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в военном ведомстве, объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены, принимаются необходимые меры по их наращиванию.

Кроме того, он подчеркнул, что количество выпускаемой предприятиями ОПК продукции выросло кратно.

