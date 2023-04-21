Виктора Лиину назначили командующим Тихоокеанским флотом

Командующий Балтийским флотом РФ Виктор Лиина назначен командующим Тихоокеанским флотом (ТОФ).

Об этом пишут ТАСС и «Интерфакс»; официального подтверждения информации пока нет.

О том, что Лиина может сменить адмирала Сергея Авакянца, который достиг предельного возраста нахождения на военной службе, сообщалось накануне, 20 апреля.

По данным «РИА Новости», Виктора Лиину в Балтфлоте, в свою очередь, сменит вице-адмирал Владимир Воробьев.

Воробьев в последнее время был заместителем начальника Генштаба ВС РФ, до этого он два года был первым заместителем в Балтфлоте.

Виктор Лиина родился в 1968 году в городе Печоры Псковской области, в 1990-м окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, в 1999-м стал командиром АПЛ «Сегежа» 11-й дивизии подводных лодок Северного флота. В 2010 году его назначили командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота. С 2012 по 2014 год Лиина руководил войсками на северо-востоке РФ, а в 2016-2019 годах занимал пост начальника штаба — первого заместителя командующего Черноморским флотом. В период с 2019 по 2021 год был замначальника Генштаба. Балтийским флотом командует с 5 октября 2021-го.