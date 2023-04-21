Владимир Ефимов: 8 спорткомплексам Москвы предоставят льготы по налогу на имущество

Власти Москвы предоставят льготу по налогу на имущество организаций крупным спортивным сооружениям столицы, чтобы поддержать их в условиях отмены многих международных соревнований. Налоговую ставку для них снизят в 10 раз, сообщил 21 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой решение, принятое на заседании президиума правительства города.

«Чтобы поддержать крупные площадки в условиях отмены многих международных соревнований и сохранить уникальную инфраструктуру города, в Москве создали Реестр спортивных объектов. Для собственников, вошедших в него, сооружений налог на имущество организаций снижается в 10 раз, — сказал Владимир Ефимов. — В Реестр уже включили первые 8 объектов: спорткомплексы, ледовую арену, многофункциональный плавательный центр и футбольные поля».

По словам вице-мэра, за счет такой поддержки владельцы спортивных объектов в сэкономят на налогах за 2022 год в общей сложности 184 млн. рублей.

Реестр не окончательный и может быть расширен. Включать в него будут спортивные объекты Москвы площадью более 8 тыс. кв. м., которые также входят во Всероссийский реестр объектов спорта.

Для этого собственнику объекта нужно подать заявление в департамент экономической политики и развития Москвы. После подтверждения соответствия всем критериям объект будет включат в городской реестр.

Как уточнили в правительстве столицы, подавать дополнительно заявление на льготу в налоговую службу не потребуется. После утверждения реестра сведения об объектах будут переданы автоматически, для снижения налога.