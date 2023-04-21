Военкор Руденко сообщил о захвате «Вагнером» «дороги смерти», Пригожин это опровергает

Российские штурмовики ЧВК «Вагнер» при поддержке ВС РФ закрепились на трассе Артёмовск – Часов Яр, которая известна как «дорога смерти» для ВСУ.

Об этом в своём Telegram-канале написал военный корреспондент Андрей Руденко. Согласно его данным, под контроль взято почти 500 метров дороги, что ставит крест на снабжении частей ВСУ в городе.

«Если информация подтвердится тогда оставшаяся в городе группировка нацистов обречена. Для её спасения Залужному придется принимать решение, или бросить умирать оставшихся солдат, или идти в контрнаступление на этом направлении для деблокирования группировки», – говорится в сообщении.

Как ранее писал «Эксперт», советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские силы взяли в котел группировку украинских военных в Артёмовске. По его данным, под контроль взято несколько сотен метров дороги Артёмовск – Часов Яр, что делает невозможным снабжение гарнизона ВСУ. Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась.

Между тем, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию о взятии украинских войск в котёл в Артёмовске.

«Об образовании котла для ВСУ в Артёмовске говорить рано, как и ранее, они находятся в так называемом оперативном окружении, когда дороги простреливаются. Но котла никакого нет. Поэтому идут тяжёлые бои», – цитирует Пригожина РИА Новости.

