Военный эксперт рассказал о преимуществах нового российского оружия, применяемого в зоне СВО

Военный эксперт, аналитик и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин рассказал о преимуществах планирующих авиабомб, которые российская армия применяет в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

С одной стороны, по его словам, надо похвалить нашу промышленность, что мы стали все это делать, с другой же – это началось только через год после начала СВО, хотя испытания таких планирующих ФАБов (фугасных авиабомб) были проведены еще два года назад, передаёт «Военное дело».

При этом, отметил специалист, планирующие авиабомбы – чрезвычайно эффективное оружие, позволяющее решать те вопросы, на которые нашей армии приходилось тратить десятки тонн обычных артиллерийских снарядов и сотни выстрелов.

«И эффект был всё равно меньше, так как главный эффект ФАБа – это его огромнейшая разрушительная мощь, когда он одной бомбой складывает многоэтажку. Тем самым такой боеприпас производит огромный деморализующий эффект и огромные разрушения», – подчеркнул Шурыгин.

Как считает аналитик, ВСУ уже сейчас ищут способы противодействия этому новому российскому оружию, но если у противника нет нормальным зенитно-ракетных систем, то сбить планирующие бомбы невозможно.

«В этом случае ВСУ будут пытаться оттягивать свои резервы дальше от зоны поражения, так как ФАБы перекрыли полосу в 40-50 км по глубине фронта. Это сразу поставило украинцев в очень сложную логистическую ситуацию. Теперь штабы, склады приходится им оттягивать ещё дальше», – заявил эксперт.

По словам специалиста, ФАБы можно сбивать, но Украина очень ограничена в средствах ПВО и боеприпасах к ним. В этой связи он отметил, что ФАБ сейчас «стачивает» остатки украинской ПВО, так как стоимость одной такой бомб со всем его современным обвесом всё равно меньше, чем стоимость противоракеты для ЗРК «Бук».

Этот ФАБ давным-давно изготовлен и годами лежал на складах, поэтому вся его стоимость состоит только из самих планирующих блоков», – пояснил аналитик.

Ещё одним плюсом применения таких фугасов он считает выведение российской авиации из-под ударов украинской ПВО, так как нам больше нет никакой необходимости рисковать людьми и дорогими машинами, залетая в зону действия украинской ПВО.

Но останавливаться на этом России нельзя. Данное оружие необходимо совершенствовать, повышать дальность и точность своих планирующих авиабомб», – резюмировал постоянный член Изборского клуба

Как ранее писал «Эксперт» в России создали новое противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка», которое способно «глушить» самые широко применяемые в зоне специальной военной операции квадрокоптеры типа Mavic.

Согласно данным, предоставленным компанией-разработчиком этой «дронобойки» – «Локационной мастерской» («Локмас», Зеленоград), – «Степашка» обладает дальностью подавления до 1,5 км, весит 9,6 кг, время работы – 2 часа. «Дронобойка» может применяться как в стационарном (на штативе), так и в мобильном варианте.