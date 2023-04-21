ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал новый рейтинг доверяя президенту РФ Владимиру Путину.

Согласно опросу, в доверии к российскому лидеру признались более 80,1% респондентов (+0,4 п.п. за неделю). На втором месте глава правительства Михаил Мишустин – 63,3% (-0,2 п.п.), на третьем расположился лидер КПРФ Геннадий Зюганов – 33,5% (-0,1 п.п), сообщает сайт ВЦИОМ.

В ТОП-6 российский политиков также попали Сергей Миронову – 30,7% опрошенных (-0,6 п.п.), Леонид Слуцкий – 17,7% (+1,4 п.п.) и Алексей Нечаев – 6,7% (-1,1 п.п.).

Показатель одобрения деятельности президента РФ с 10 по 16 апреля составил 77,5% (+0,4 п.п.). Уровни положительной оценки работы Мишустина возглавляемого им правительства за последнюю неделю составили 54,8% (-0,1 п.п.) и 51,8% (-2,3 п.п.) соответственно.

Среди партий лидирует «Единая Россия» - уровень её поддержки составил 39,0% (-0,8 п.п.). Далее расположились КПРФ – 10,2% (-0,1 п.п.), ЛДПР – 9,3% (+0,4 п.п.), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,2% (-0,3 п.п.) и «Новые люди» – 4,3% (-0,4 п.п.).

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью в период с 10 по 16 апреля 2023 года. В нём приняли участие 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории нашей страны. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

