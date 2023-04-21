Wildberries запустил новый механизм списаний за подмену товаров

Маркетплейс Wildberries обновил систему списаний с пунктов выдачи заказов при подмене товаров.

Статья по теме: Требования Wildberries к покупателям по оплате возврата бракованных товаров сочли незаконными

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Онлайн-платформа перезапустила механизм списаний за подмены товаров: он был обновлен с учетом пожеланий партнеров. Данное решение было утверждено согласительной комиссией при "Опоре России"», — указывается в сообщении.

В компании обращают внимание на то, что из-за «заморозки» механизма списания доля подмен товаров на ПВЗ увеличилась на 50%.

«Большинство сотрудников и партнеров соблюдает регламенты и рекомендации компании, но, к сожалению, часть из них участвуют в схемах подмен товаров или невнимательно проверяют товары при возврате, что приводит к убыткам продавцов, которые выставляют продукцию на продажу через онлайн-платформу», — рассказали в Wildberries.

Также сообщается, что обновлен механизм обратной связи для оспаривания подмен товаров. «В случае выявления ошибок в определении виновного в подмене партнеры могут создать обращение в рабочем интерфейсе, выбрав соответствующую тему обращения», — говорится в пресс-релизе. Уточняется, что на создание обращения после начисления за подмену партнерам теперь дается 14, а не семь дней, как было раньше. «При этом пока тикет не будет закрыт, списание за подмену товара на период его рассмотрения не будет удерживаться», — поясняют в пресс-службе.

В рамках нового принципа «нулевого эффекта» маркетплейс принял решение направлять все взыскания за подмену товаров в собственных ПВЗ на премиальные выплаты сотрудникам самовывозов. «Таким образом, онлайн-площадка поддержит своих работников дополнительным денежным поощрением за бдительность при проверке товаров», — подчеркивается в сообщении.

В прошлом месяце владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries «осадили» столичный офис маркетплейса из-за недовольства новыми условиями работы, в том числе коллективной ответственностью и стопроцентными штрафами за возврат товара. В компании информировали, что несколько ПВЗ закрыты «в целях безопасности». Позже в Госдуме прошли встречи с представителями платформы, депутатами и предпринимателями для разрешения ситуации. Маркетплейс отменил более 10 тыс. некорректных штрафов за подмену товаров, принял решение обновить систему обратной связи и возобновил работу 15 ранее закрытых пунктов.