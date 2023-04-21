Джанет Йеллен предупреждает, что разрыв экономических связей с Китаем может привести к катастрофе

Вашингтон пытается починить сильно испортившиеся экономические отношения с Китаем, считает Financial Times и в качестве доказательства этого тезиса приводит вчерашнюю речь министра финансов США Джанет Йеллен, в которой она заявила, что разрыв экономических отношений между двумя главными экономическими державами планеты чреват большими неприятностями и что меры, направленные на обеспечение национальной безопасности США, вовсе не имеют целью «удушить» экономику КНР, как считают в Поднебесной.

«США не могут не реагировать, когда на карту поставлены наши жизненные интересы,- заявила главный финансист Америки.- Но мы вовсе не хотим «разъединить» экономики США и КНР. Полное разрыв экономик приведет к катастрофе обе наши страны и дестабилизирует всю планету».

Статья по теме: Китай vs США: японские экономисты сделали неожиданный прогноз

Попытки ослабить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином провалились два месяца назад после истории с подозрительными воздушными шарами, предположительно китайскими и предположительно шпионившими за стратегическими объектами на американской территории. После этого инцидента отношения между первыми экономиками планеты опустились до худшего уровня за много десятилетий. Пекин обвиняет Вашингтон в стремлении сдержать развитие Китая, пытаясь остановить производство самых современных микрочипов. В сфере политики китайцы обвиняют американцев также в том, что они вооружают Тайвань и пытаются сорвать давние планы Пекина вернуть остров в состав КНР.

Йеллен считает, что Америка и Китай должны откровенно обсудить «трудные вопросы» во взаимных отношениях. Она соглашается, что такие переговоры скорее всего будут трудными, но они необходимы для обеих стран. Министр финансов США уверена, что стороны смогут найти компромисс, если Китай тоже стремится к улучшению отношений с Америкой.

В общем, можно было бы сказать, что Джанет Йеллен протягивает Пекину оливковую ветвь мира и предлагает помириться, забыть старые обиды и вернуть «здоровые экономические отношения», если бы не ее следующие слова о том, США продолжат работать вместе со своими союзниками и противостоять «несправедливым действиям Пекина в экономической сфере». По ее словам, решение Пекина несколько лет назад перейти от рыночных к реформ к государственному контролю в развитии экономики негативно отразилось на соседях Поднебесной и всем остальном мире.

«Возможно, наши действия и влияют на экономику,- согласилась она,- но в основе их тревоги о нашей национальной безопасности и наших ценностях. Мы не ставим целью использовать их для достижения какого-преимущества в конкурентной борьбе».

В качестве примера министр финансов США привела запрет Вашингтона на поставки в КНР современных технологий и, в первую очередь, в области современных мощных полупроводников, который не направлен на «удушение» китайской экономики и срыв ее модернизации, а исключительно защищает национальную безопасность США и их жизненные интересы.

При этом Джанет Йеллен даже немного поделилась планами, в которых принятие новых запретов и ограничительных мер, которые могут не понравиться Пекину, но которые тоже не будут направлены против Китая, а лишь на защиту безопасности США.

Сейчас в отношениях между США и КНР по степени напряженности экономику потеснил Тайвань. Вашингтон все больше тревожит усиление военной мощи Китая. Во время встречи на саммите G20 в ноябре прошлого года Джо Байден и Си Цзиньпин договорились подставить «пол» для отношений между двумя странами, чтобы они больше не опускались, и договорились об обмене делегациями на высоком уровне. Перезагрузка отношений между Вашингтоном и Пекином должна была начаться в феврале с поездки в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена. Однако главный американский дипломат неожиданно отменил визит, объяснив свое решение китайским воздушным шаром шпионом в небе над США.

Отношения после инцидента с шаром без «пола», о котором говорили американский и китайский лидеры еще больше ухудшились, но контакты все же не прервались окончательно. В апреле в Пекин приезжала договариваться о визите в Китай министра торговли США Джины Раймондо известный американский специалист по Китаю и директор азиатских исследований в Совете по международным отношениям США Элизабет Экономи. Кстати, Джанет Йеллен тоже планирует посетить Пекин, но намерена сделать это в «подходящее время».