Акции недели: «Аэрофлот» продолжает взлет

Индекс МосБиржи прибавил за эту неделю еще 3,33%, обновив в четверг свой максимум более чем за год – с 8 апреля 2022-го. Продолжили свой взлет и акции «Аэрофлота». Притормозив на предыдущей неделе, на этой они стали безусловным лидером в составе индекса, показав двузначный рост – на 12,47%.

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Вообще-то, если посмотреть на историю этих бумаг с высоты птичьего полета, то можно отметить, что они остаются в мощном многолетнем нисходящем тренде. И хотя, как и большинство российских акций, они в прошлом году обвалились из-за жестких геополитических коллизий, в случае с крупнейшей российской авиакомпанией проблемы у акционеров начались гораздо раньше – пик котировок акций «Аэрофлота» приходится на далекий 2017 год – 225 руб.

А вот к быстрому росту бумаги перевозчика перешли вместе со всеми прочими российскими акциями – ко вчерашнему вечеру от октябрьского «дна» (21,6 руб.) их отделяло уже 81,8%. И большая часть этого роста пришлась на конце марта и апрель. Причина проста: инвесторов обнадежили операционные результаты компании и планы продолжения ее поддержки государством сразу по многим направлениям.

На этой неделе вышло несколько новостей из этой области. Одной из наиболее заметных стало повышение до уровня ruA+ рейтинга кредитоспособности «Аэрофлота» рейтинговым агентством «Эксперт РА», которое высоко оценило системную значимость компании и меры финансовой поддержки со стороны государства, оказанные ей за минувший год.

«В рамках оценки системной и социальной значимости агентство отмечает размерные характеристики и системообразующий статус компании», – сообщило агентство. «Эксперт РА» считает, что компания сможет продолжать операционную деятельность даже в случае реализации наиболее негативных сценариев, связанных с платёжеспособностью.

Это, конечно, ускорило рост котировок. Но были и другие новости. В частности, Минтранс РФ сообщил, что в результате выкупа иностранных самолетов лизинговые платежи и финансовая нагрузка на «Аэрофлот» уменьшатся. Экономия может быть существенной, учитывая, что лизинговые платежи составляли около 80 млрд руб. в год.

В прошлом году российские авиакомпании получали субсидии не только в зимний, но и в «высокий» летний сезон. Тогда им выделяли 100 млрд руб. По данным газеты «Коммерсантъ», Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта уже обратилась в Минтранс с предложением выделить перевозчикам 100 млрд руб. и на это лето.

«Мы видим вероятность роста бумаг «Аэрофлота» на 5–10% на горизонте 1–2 месяцев, поскольку компания показывает улучшение метрик, связанных с долговой нагрузкой на фоне роста своей доли на рынке внутренних перевозок и демонстрации высокого уровня рентабельности по EBITDA на уровне 28% по итогам 2022 года», – написали в конце этой недели аналитики ИК «Риком-Траст».

