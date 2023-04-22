Иранская компания построит мукомольный завод в Астрахани

Иранская компания Golden Line Shipping Co, специализирующаяся на судоходстве и логистике, совместно с якорным резидентом астраханской портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос» планирует построить мукомольный завод под Астраханью. Об этом сообщили в пресс-службе ОЭЗ «Лотос».

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«Иранская компания Golden Line Shipping Co специализируется на судоходстве и логистике, имеет большой опыт и ресурсы для участия в различных проектах, направленных на развитие МТК "Север — Юг". Стороны закрепили сотрудничество в части совместной реализации инвестиционных проектов на территории портовой ОЭЗ. Так, речь идет о детальной проработке строительства мукомольного завода совместно с ООО "ПЛК "Каспий», — сообщили в ОЭЗ.

Гендиректор ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин назвал знаковым «участие таких серьезных партнеров из Ирана» и выразил уверенность, что опыт компании позволит «эффективно использовать территории портовой ОЭЗ и ускорит развитие МТК «Север — Юг».

По данным пресс-службы, на логистической выставке TransRussia были также подписаны соглашения с компаниями «Лесозавод 25» и «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», которые планируют поставлять свою продукцию через портовую ОЭЗ. Кроме того, ООО «ФинИнвест» выразил заинтересованность в совместном с ООО «ПЛК „Каспий» проекте по строительству транспортно-логистического центра.

В 2020 году ОЭЗ «Лотос» в Наримановском районе Астраханской области была объединена в Каспийский кластер с портовой ОЭЗ, созданной в районе порта Оля Лиманского района в рамках комплексных мероприятий по развитию МТК «Север — Юг». Якорным резидентом там является портово-логистическая компания «Каспий» с проектом по строительству современного порта с контейнерным терминалом.