Из Херсонской области запустят электрички в Крым

Херсонскую область и Крым свяжут электрички, первые составы по маршруту Геническ — Новоалексеевка — Джанкой планируется запустить уже в мае. Проезд будет стоить существенно ниже, чем в автобусе, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

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«Сегодня по поручению врио главы региона Владимира Сальдо вместе с руководством Мелитопольской и Херсонской железных дорог проверили подготовку основных станций, пути и подвижного состава. На вокзале Геническа завершается ремонт. На его базе планируем создать современный транспортно-пересадочный узел: вынести сюда автовокзал, подвести маршруты городского и пригородного сообщения», — написал Алексеенко.

Он также сообщил, что в данный момент обсуждается открытие новых маршрутов. В ближайшей перспективе, по его словам, из Геническа можно будет по железной дороге доехать до Симферополя. Далее в планах — запустить пригородные электропоезда по маршруту Вадим — Каланчак — Мирное — Армянск — Симферополь.

