Компактный и маневренный: «КамАЗ» представил новый мусоровоз

Специалисты ОАО «РИАТ» (официального партнера «КамАЗа») разработали и произвели маневренный мусоровоз с объемом кузова 9 кубометров. Он изготовлен на базе шасси «КамАЗ-Компас-12», имеет уменьшенные габариты, что обеспечивает большую маневренность в городских условиях. Дополнительным преимуществом коммунальной техники является более производительная система прессования, сообщили в пресс-службе «КамАЗа».

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«Три дня тест-драйва прошли без замечаний. Удалось обслужить большое количество контейнерных площадок: работая в Тольятти, машина отлично себя зарекомендовала. По итогам тестовой эксплуатации коммунальный спецавтомобиль смог собрать более 6 тонн мусора. Это хороший результат, достигнутый во многом благодаря доработкам в конструкторской части и, конечно, прижимному устройству, которое по мере забрасывания мусора в кузов, прессует его с коэффициентом уплотнения 6:1», — рассказал руководитель группы продаж «Коммунальные машины» ОАО «РИАТ» Андрей Панасюк.

В компании также отметили, что кузов и загрузочный бункер мусоровоза выполнены из высокопрочных марок сталей. Машина снабжена универсальным захватом для загрузки евроконтейнеров объемом 1,1 кубометров, отечественных металлических контейнеров объемом 0,8 кубов и пластиковых контейнеров в 1100 литров. Пульт управления находится в кабине и интегрирован в приборную панель.

Новое семейство среднетоннажных автомобилей «Компас» «КамАЗ» вывел на рынок в феврале 2022 года. По итогам прошлого года произведено более тысячи автомобилей этой линейки. В текущем году в дополнение к уже освоенному производству «Компас-9» и «Компас-12» планируется вывести на рынок модели «Компас-5». На шасси «Компас» можно установить широкий спектр надстроек различного назначения, поэтому эта линейка – оптимальное предложение для решения актуальных задач российских регионов, подчеркнули в компании.