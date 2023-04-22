Минобороны сообщило об освобождении еще трех кварталов Артемовска

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 97-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136-ти районах зоны проведения спецоперации. Самый большие потери противника были зафиксированы на Донецком направлении — до 255 украинских военнослужащих и наемников. Наиболее ожесточенные бои шли в районе Артемовска, российские штурмовые отряды овладели еще тремя кварталами в западной части города, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Донецком направлении штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены три квартала в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска сковывали украинские подразделения на флангах и оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом», — сообщил Конашенков.

Кроме того, авиация и артиллерия «Южной» группировки войск поразили подразделения ВСУ в районах Богдановки и Николаевки ДНР. Для поддержки штурмовых отрядов было совершено шесть самолетовылетов, артиллерия выполнила 62 огневые задачи. За сутки на данном направлении уничтожено до 255-ти украинских военнослужащих и наемников, одна БМП, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», а также две гаубицы Д-20. Кроме того, в районе Серебрянки и Константиновки были уничтожены склады боеприпасов.

На Купянском направлении, по словам Конашенкова, было уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап, а также американская РЛС AN/TPQ-50. Кроме того, пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп и уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. На Красно-Лиманском направлении ликвидированы более 65-ти украинских военнослужащих, две БМП и гаубица Д-30, а также пресечены действия еще двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в районах Угледара, Времевки и Белогорья. За сутки на данных направлениях уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-20 и пресечена деятельность одной группы диверсантов. На Херсонском направлении были ликвидированы свыше 25-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

Российские средства ПВО за сутки перехватили 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а также пять украинских беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 411 самолетов, 228 вертолетов, 3787 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8787 танков и других боевых бронированных машин, 1092 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4638 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9668 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

