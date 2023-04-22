«Нет ножек – нет мультиков»: без денег ФРС фондовые индексы США не растут

Ралли на американском фондовом рынке, обязанное своим зарождением печатному станку ФРС, на этой неделе захлебнулось – все основные фондовые индексы США остались в скромном минусе. Nasdaq Composite по ее итогам продемонстрировал наибольшее падение – на 0,42%; S&P потерял 0,1%. Dow Jones Industrial Average упал на 0,23%, прервав тем самым серию из четырех недель, закрытых в плюс.

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И как началом этого ралли рынок во многом был обязан деньгам, дошедшим до него после того, как ФРС влила их в банковскую систему, так и затухание роста имело связь с их откачкой. С 8 по 22 марта баланс ФРС взлетел почти на $400 млрд – с $8,34 трлн до $8,73 трлн. Но затем началось осторожное, а затем и более быстрое сокращение. И к 19 апреля баланс сократился уже до $8,59 трлн.

Ситуация с экстренным кредитованием банков не стала намного лучше. Более того: на этой неделе сумма выделенной им по двум программам ФРС поддержки впервые за пять недель выросла. На 19 апреля непогашенные кредиты финансовым учреждениям составили $143,9 млрд против $139,5 млрд неделей ранее. Но Федрезерв сокращает свой портфель ценных бумаг, снижая ликвидность.

Это, помимо прямого влияния на рынки, оказывает и косвенное: сомнения в том, что регулятор продолжит кампанию по борьбе с инфляцией, сходят на нет. Уже мало кто сомневается, что в начале мая ФРС вновь поднимет ставку и продолжит сокращать свой баланс. Рынок в последнее время это воспринимает в основном в разрезе приближения и углубления предстоящей рецессии.

Последние заявления спикеров ФРС позволяют допустить, что регулятор все же увлечется ужесточением денежно-кредитной политики и загонит экономику в глубокую рецессию. Уже началась неделя тишины перед заседанием по ставке – и теперь это впечатление долго не удастся исправить.

Но пятничная статистика, словно решив устроить провокацию, показала, что спада бояться нечего, а угроза инфляции велика – S&P Global зафиксировало рост деловой активности до максимума с мая. Возможно, на фоне растущей ликвидности рынок и готов был бы усмотреть в этом перспективы того, что ФРС удастся «мягкая посадка» экономики. Но не в этот раз.

Медвежьи истории

Настроения сейчас настолько медвежьи, что некоторые профессионалы, как бы странно это для кого-то ни прозвучало, считают это сильным бычьим фактором. Ведь то, что рынки разворачиваются от падения к росту в момент, когда кажется, что «быков» в природе не осталось, не только банальность, но и правда. Пессимизм же, по некоторым меркам, вышел на пик с 2009 года.

Другое дело, что для продолжения роста на пике очередного медвежьего ралли нужно что-то большее. Все-таки с уровней, близких к текущим, S&P 500 за последние двенадцать месяцев обрушивался уже четырежды (в мае, августе, декабре и феврале). И очевидно, что на этой неделе он остановился и пошел вниз не только из-за ликвидности.

Текущий сезон отчетности, по прогнозам аналитиков, покажет падение прибыли компаний, акции которых входят в S&P 500, примерно на 5% в годовом исчислении. Так что по его окончании индекс будет дороже, чем при любом из предыдущих четырех обвалов. Да он и сейчас-то недешев – P/E выше 18. И как текущая обстановка, так и перспективы – что в экономике, что в политике – сейчас хуже, чем в тех случаях.

Достаточно вспомнить о перспективе рецессии, последствиях банковского кризиса и пока не слишком успешных переговорах демократов и республиканцев по потолку госдолга. Между тем, страховки от дефолта США на полгода и год (CDS, кредитные дефолтные свопы) уже сейчас стоят заметно дороже, чем на пике 2011 года, когда страна впервые потеряла наивысший рейтинг S&P.

Неудивительно, что медвежьи взгляды в последнем опросе AAII (Американской ассоциации индивидуальных инвесторов) высказали 35,1% респондентов – против 34,5% на прошлой неделе. Пессимизм относительно цен на акции в течение следующих шести месяцев был выше средних значений уже девятую неделю подряд. Это, впрочем, тоже обратный индикатор.

Пик оптимистов

Между тем, статистика, собранная Bloomberg, показывает, что часть публики, поначалу наблюдавшая за очередным медвежьим ралли со стороны, все-таки не удержалась. В апреле в биржевые фонды акций пришло $12,6 млрд. Месяц еще далеко не окончен, но эта сумма уже более чем вдвое превышает показатели февраля и марта.

«У нас не было нового минимума с октября – люди больше не слышат, как падают артиллерийские снаряды, поэтому они высовывают головы из окопов, – говорил вчера Bloomberg стратег Bespoke Investment Group Джордж Пиркс. – Может показаться, что приписывать большой приток капитала чему-то столь простому, как отсутствие спада в течение какого-то времени, нелепо. Но именно такими мы видим на практике изменения в денежных потоках и настроениях – даже если это выглядит незатейливо и упрощенно.»

Однако этот денежный поток все равно не может пересилить сокращение баланса ФРС, тем более что это лишь часть картины. И EPFR, и Refinitiv, отслеживающие более широкий круг фондов, продолжают сообщать о том, что в целом отток средств из акций сохраняется. Так что пока ситуация остается в неустойчивом равновесии, склоняющемся к падению.

В краткосрочной перспективе изменить этот баланс может продолжающийся сезон отчетности. Уже на следующей неделе станут известны результаты технологических гигантов Amazon, Alphabet, Microsoft и других. Но поднять рынок им будет непросто.

«В ралли этого года в основном участвовали крупные технологические компании, – говорила вчера на CNBC портфельный стратег New York Life Investments Лорен Гудвин. – И если рынок продолжит расти, это, вероятно, случится не из-за сюрпризов от них на следующей неделе. Это произойдет, потому что другие имена начнут присоединяться к вечеринке. Я не думаю, что на рынке, где постоянно обсуждаются качество и неопределенность, инвесторы готовы брать акции с P/E выше 30.»

