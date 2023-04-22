Охват иммунизацией более 95%: Роспотребнадзор исключил эпидемию кори в России

Охват иммунизацией против кори в среднем по России превышает 95%. Лишь в отдельных регионах уровень не достигает целевых значений, но все очаги кори уже локализованы, поэтому эпидемия исключена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«В среднем по стране охват иммунизацией против кори превышает 95%, что позволяет исключить риски эпидемического распространения заболевания. В отдельных регионах уровень иммунизации не достигает целевых значений, что является одной из причин осложнения ситуации», — рассказали в ведомстве.

По данным на 20 апреля очаги кори зафиксированы в Дагестане, Новосибирской и Самарской областях, и они уже локализованы, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты добавили, что вирус кори отличается генетической стабильностью, его мутации несущественны, а российская вакцина по-прежнему доказывает свою эффективность. С коллегами из стран ближнего зарубежья тоже налажено взаимодействие для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничительных мер в связи с корью вводить в России не требуется.

