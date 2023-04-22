Отходы сталелитейной промышленности предложили использовать для синтеза лекарств

При конвертерном производстве через расплавленный чугун продувают кислород, в результате чего, помимо стали, образуется конвертерный газ. Он обычно просто сжигается, загрязняя атмосферу. Международная группа химиков, в состав которой вошли и российские ученые, предложила использовать этот газ в роли восстановителя (донора электронов) для получения лекарств. Проведенные ими эксперименты показали, что реакции протекали с эффективностью до 99%, а себестоимость полученных таким образом препаратов, существенно снижалась. Результаты исследования опубликованы в Chemical Science, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).

Статья по теме: Фармконвейер про запас

Ученые из группы эффективного катализа Института элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН (Москва), Технического университета Остравы (Чехия) и Института катализа имени Лейбница (Германия) использовали конвертерный газ для удаления атомов кислорода из нитросоединений, содержащих группу -NO2, и карбоновых кислот, имеющих фрагмент -COOH. В результате у них образовывалась прочная амидная связь, подобная той, что соединяет аминокислоты в природных белках. Исследователи, в частности, получили таким образом парацетамол и еще 14 важных органических соединений, таких как, гербицид пропанил и противогрибковый препарат бутенафин.

«Мы уже много лет работаем в области органического синтеза. И часто сталкиваемся с тем, что для проведения той или иной реакции необходимо использовать специально производимые для этих целей реагенты, например, комплексные гидриды. В этой работе мы показали, что даже в довольно сложных реакциях можно применять не только высокочистые специализированные реагенты, но и то, что в огромных количествах выбрасывает промышленность», — пояснил руководитель проекта, старший научный сотрудник Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, кандидат химических наук Олег Афанасьев.

По мнению ученых, новая технология позволит снизить стоимость лекарств, так как для их синтеза можно будет использовать широкодоступный реагент. Кроме того, конвертерный газ можно использовать в синтезе уксусной кислоты или мочевины, необходимой для получения удобрений. При этом ученые не отрицают, что на сегодняшний день не существует способа, который позволил бы использовать конвертерный газ из производства напрямую, без предварительной очистки.

