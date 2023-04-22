«Отработал от звонка до звонка»: Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в зоне СВО

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова отслужил заряжающим в расчете реактивной системы залпового огня «Ураган» в зоне спецоперации шесть месяцев, «отработал там от звонка до звонка», как и все, и никто даже не знал, кто его папа, рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его комментарий опубликован в Telegram-канале его пресс-службы.

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«Песков обратился ко мне за советом летом прошлого года, так как его сын собрался ехать на войну и отговорить его было бесполезно. По подложным документам я его взял к себе, изменив фамилию, имя и отчество. Знал об этом только я и руководитель кадровой службы. Он прошел трехнедельную подготовку в Молькино сначала в качестве штурмэна. Когда он убыл на Луганск, необходимо было расширять сводный артиллерийский дивизион, и его поставили членом расчета на "Ураган". На "Урагане" он был заряжающим транспортно-заряжающей машины. Их машина очень хорошо работала», — рассказал Пригожин.

Он добавил, что сын пресс-секретаря президента «отработал там от звонка до звонка, проявляя мужество и героизм, как и все», и никто из расчета «Урагана» не знал, кто его папа. Спустя шесть месяцев, сына Пескова, по его словам, отпустили в отпуск.

«Единственное, чем он отличался, это то, что знал английский и выглядел слишком умно», — добавил Пригожин.