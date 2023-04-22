Рогозин предсказал появление «аэроарты», которая заменит флот и авиацию

Столкновение России с Западом на Украине показало наступление нового этапа военно-технической революции — революции в развитии дронов, которые стали не только «глазами и ушами артиллерии», но и получили возможность носить боеприпасы, написал в своем Telegram-канале руководитель центра и группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Экс-глава Роскосмоса считает, что барражирующие дроны-камикадзе, летающие роем, а также ударные БПЛА дальнего действия многоразового применения — это новая артиллерия, «аэроарта», как он ее назвал, которая вскоре заменит и флот, и авиацию, и даже пилотируемую космонавтику.

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«Дроны неминуемо заменят флот, запертый в Черном и Балтийском морях и горящий яркой мишенью на вражеских радарах. Дроны также заменят фронтовую, стратегическую и армейскую авиацию, которая уже сейчас теряет свою эффективность из-за эффективности ПВО. Лишь военно-транспортная авиация останется востребованной для обеспечения тыловой логистики. Скажу больше: пилотируемая космонавтика также обречена на замену дронами — сегодня нет ни одной задачи в космосе, которую не смогли бы решить роботы и автоматические средства», — считает Рогозин.

Именно поэтому Военно-технический центр «Царские волки», по его словам, сосредоточился на массовой подготовке операторов дронов для всех подразделений войск. При этом руководитель центра также настаивает на необходимости создания отдельных рот и батальонов БПЛА, «готовых оперативно выдвигаться на любой участок фронта».