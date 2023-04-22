Россиянам пообещали мощный звездопад предстоящей ночью

Первый весенний звездопад из созвездия Лиры достигнет максимума в ночь на воскресенье, 23 апреля. Лириды – один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Земля проходит через шлейф ее пыли с 16 по 25 апреля. В этом году Луна, прошедшая фазу новолуния, не помешает наблюдениям, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

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«Каждый год в конце апреля, Земля проходит сквозь шлейф пыли, который образовал за века хвост кометы C/1861 G1 Тэтчер. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100-120 км со скоростью около 49 км/с и красиво сгорают. Эти вспышки света мы и видим, как метеоры», — рассказали в планетарии.

Специалисты объяснили, что метеорный поток называют по созвездию, в котором расположена область вылета метеоров. В данном случае, это созвездие Лиры.

Лириды лучше всего видны в средних северных широтах после 22:30 по местному времени. К полуночи радиант Лирид располагается высоко над юго-восточным горизонтом, а к утру перемещается ближе к южному. Нужно лишь поднять голову к созвездию Лиры, найти яркую Вегу и смотреть чуть правее, посоветовали в планетарии.

