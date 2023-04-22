«Снаряд вывезен»: Гладков сообщил о возвращении жителей Белгорода в свои дома

Снаряд, обнаруженный саперами в районе дома по улице Шаландина в Белгороде, вывезли из жилого сектора, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее он объявил об эвакуации 3 тыс. жителей из 17 многоквартирных домов, расположенных в радиусе 200 метров от найденной авиабомбы.

Статья по теме: Жителей Белгорода эвакуируют из-за неразорвавшейся авиабомбы

«Снаряд с территории жилого сектора вывезен. Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры», — написал Гладков.

Как ранее сообщил журналистам начальник ГУ МЧС РФ по Белгородской области Сергей Потапов, найденный в Белгороде боеприпас, по экспертной оценке, не является взрывоопасным. Его решили вывезти на специальный полигон в Яковлевский городской округ для уничтожения.

По данным Telegram-канала Baza, саперы обнаружили авиационный боеприпас ФАБ-500 на глубине семь метров. При падении с самолета бомба сначала попала в многоэтажный дом по адресу Шаландина, 15, снесла балконы на трех этажах и лишь после этого ушла глубоко под землю.

Накануне Минобороны РФ сообщило о нештатном сходе боеприпаса у бомбардировщика Су-34 над Белгородом. В результате инцидента образовалась воронка радиусом 20 метров, погибших нет, пострадали три человека.