США: от банковского кризиса к дефолту

С первых дней банковского кризиса фонды денежного рынка США фиксировали колоссальный чистый приток денег – именно к ним пришла заметная часть средств, выведенных из американских банков. Всего за 5 недель, согласно данным Refinitiv Lipper, фонды получили $346 млрд.

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Поначалу еженедельный приток превышал $100 млрд, но затем стал постепенно снижаться, оставаясь тем не менее существенным – десятки миллиардов. Хотя страхи относительно положения банков властям окончательно развеять не удалось, тревожность снизилась. Но даже полное спокойствие вкладчиков не смогло бы отменить того факта, что фонды денежного рынка приносят больше депозитов.

Однако на этой неделе ситуация развернулась почти на 180 градусов. В опубликованном вчера отчете BofA Global Research со ссылкой на данные EPFR сообщается, что отток средств из фондов денежного рынка составил на неделе, завершившейся 19 апреля, $65,3 млрд. Reuters, ссылаясь уже на Refinitiv Lipper, говорит, что в США из них за этот период ушло и вовсе $71,66 млрд, а в мире – $89,35 млрд.

Теперь уже и фонды денежного рынка не выглядят достаточно тихой гаванью. Они, как известно, инвестируют в самые короткие облигации, что позволяет им во времена подъема ставок получать все более высокую текущую доходность, не беспокоясь о падении котировок. Но дебаты вокруг подъема потолка госдолга США на фоне осложнившихся отношений демократов и республиканцев изменили эту ситуацию.

Казначейские векселя, которые находятся в портфелях таких фондов, выглядят уже не столь надежными, какими были еще недавно. Есть расхожее мнение, что США дефолта не допустят, раз они ранее множество раз после споров в Конгрессе поднимали потолок госдолга. Но, во-первых, для серьезных рыночных последствий достаточно просто вести дебаты подольше, а во-вторых – все когда-нибудь случается в первый раз.

В 2011 году, когда затянувшееся противостояние относительно подъема потолка впервые побудило Standard & Poor's понизить рейтинг США, потрясения на рынках были серьезнейшими. На днях стратеги Goldman Sachs напомнили публике, что индекс S&P 500 упал во время кризиса 2011 года на 15%, а акции компаний, объем продаж которых особенно зависим от федеральных расходов – на 25%.

Стратеги JPMorgan также на этой неделе предупреждали клиентов о «нетривиальном риске» технического дефолта по казначейским обязательствам. Говорили об этом и другие аналитики, так что реакция инвесторов вполне понятна: перспективы казначейских векселей на ближайшие месяцы туманны – так зачем лишний раз рисковать?

Министр финансов США Джанет Йеллен еще в январе заявляла, что правительство без увеличения лимита долга может оплачивать свои счета только до начала июня. Некоторые аналитики прогнозировали, что оно исчерпает свои денежные и кредитные возможности в третьем – четвертом кварталах.

Однако меньшие, чем ожидалось, сборы налогов могут сдвинуть эти сроки влево. В Goldman Sachs подсчитали, что, если налоговые поступления за апрель снизятся на 35% и более в годовом исчислении, то крайним сроком будет начало июня. Но если они упадут менее чем на 30%, то вероятнее – конец июля. JPMorgan ждет, что доступные ресурсы закончатся у Казначейства США к середине августа.

«Принимая во внимание, что когда-то считалось, что Минфин располагает достаточным финансированием, чтобы дотянуть до августа или даже сентября <…> фокус внимания теперь перенесен на июнь или даже на конец мая», - цитировало Reuters аналитиков BMO Capital Markets.

Но в любом случае, признаки стресса должны появиться на рынке казначейских векселей за 2–3 месяца до «часа икс». Причина – те же фонды денежного рынка. Объемы их вложений колоссальны, а покупаемые бумаги краткосрочны. И в текущей неопределенности им очень непросто составить портфель так, чтобы и увернуться от рисков, и не нарушить инвестиционную декларацию.

Но какие-то попытки они делать будут просто вынуждены. И кое-что на рынке уже просматривается. Так, доходность трехмесячных T-bills достигла на этой неделе нового 22-летнего пика.

«T-bills говорят нам о том, что фонды денежного рынка и другие избегают векселей, на которые может повлиять закрытие правительства», – заявил тому же Reuters главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник.

