«Стало очевидно, что есть вещи, о которых невозможно молчать»

«Часть песен с февраля этого года уже была представлена мной просто под гитару в госпиталях нашим раненым бойцам, и принята ими с благодарностью — сказал «Эксперту» кинорежиссер, писатель и руководитель рок-группы «Каникулы Гегеля» Александр Строев. В этом году группа в гастрольном туре по России представляет свою новую программу «Обет немолчания», которая в значительной степени посвящена событиям СВО. Эти песни Строев уже исполнял бойцам в госпиталях под гитару, без сопровождения группы.

— Александр, вы много заняты на съемках, да и музыканты группы работают в разных местах, поэтому собираетесь для гастролей не часто. Почему именно сейчас вы решили провести гастрольный тур?

— Формально потому, что мне в этом году 50, а группе -25 лет, время подвести промежуточные итоги. Но на самом деле все проще. За последний год изменилась страна, изменились мы. Многие старые произведения сейчас требуют совершенно новой интонации. И в изменившемся мире появились новые песни, которые очень хочется показать нашим согражданам.

— Многие рок-гуру говорили, что движущая сила рок-культуры — протест. Вы согласны, и если да, то в чем протест вашей группы?

— Протест — слишком простая форма отношений с миром, и не единственная. Несколько лет назад совершенно случайно мы обнаружили себя («Каникулы Гегеля») в Энциклопедии русского рока (изд. 2008 г.). Это стало неожиданным. В этом году нам 25 лет, но мы никогда не занимались такой ерундой, как раскрутка, у нас нет цели попасть в тренд или вписаться в формат. Мы просто хотим быть нужными тем, кому на самом деле нужны. И если вы спрашиваете про наш протест, то он скорее в неслиянии с теми, по ком сходят с ума, с чем-то, что связанно с политикой или пропагандой. Как только ты вступаешь на лыжню стремления к популярности и большим заработкам, ты рискуешь превратиться в инструмент для чьей-то манипуляции массовым сознанием. А «лучшее, что сделано нами, сделано не за деньги», говорится в песне «Звонарь по Весне».

С началом войны, беды, которую предстоит одолеть нашей Родине, для нас стало очевидным, что есть вещи, о которых невозможно молчать. Наш новый альбом называется «Обет Немолчания». Его первое исполнение полным составом группы состоялось в Москве, в концертном зале на Покровке в Пасху, 16 апреля, с принципиально бесплатным входом. Часть песен с февраля этого года уже была представлена мной просто под гитару в госпиталях нашим раненым бойцам, и принята ими с благодарностью. Летом и осенью в планах концерты по Центральной России. Мы попросили, чтобы нас пригласили в Донбасс. Надеемся, что в течение года приглашение последует, это во многом зависит от фронтовой ситуации. Мы, творческие люди, солидарные со страной, посвящаем часть своего творчества героям, не воспевая побед и не ноя по поводу поражений.

— Многие кумиры российских слушателей музыки, к сожалению, «не прошли теста СВО», покинули страну, и это в лучшем случае. Вы осуждаете их или жалеете?

— А смысл в жалости или осуждении? Просто лично для меня некоторые из этих людей, в том числе те, которые были частью моего сердца, перестали существовать. Как говорится в песне «Контурные люди», «под треск петард и мортир в чаду пропадает ориентир». На смену приходит ориентир новый.

У всех покинувших могли быть свои причины, в том числе и сугубо личные, и драматические, от которых нельзя отмахнуться, как от комара. Судить не нам. Быть вместе с Родиной – не означает геолокацию на контурной карте. Но есть те, кто четко и внятно обозначил свою позицию и отношение к происходящей трагедии.

— Вы могли бы представить себя и свое творчество вне нашей страны?

— Дело в том, что мы и себя-то не можем представить вне нашей страны, а тем более творчество, которое здесь началось, здесь живет и здесь вместе с нами закончится. За всю свою жизнь и за четверть века существования «Каникул Гегеля» вместе со страной мы пережили такие перемены на общем пути, что даже трудно осознать, но предать свой язык, воздух и земное притяжение просто никогда не могло прийти в голову. Самое важное — быть нужным прежде всего Своим, остальные пусть как-то сами с собой разберутся, интересны мы им, или нет.

— В нашей стране очень давно не было художественных фильмов о рок-культуре или с участием рок-исполнителей. Почему, как вы думаете? Хотели бы вы снять такой фильм?

— Я долго был режиссером только игрового кино, но в последнее время стал открывать для себя кино документальное. Это очень важный, поверьте, жанр — суметь разобраться с тем, что было или в данный момент есть, не морочить головы пусть и складными, но небылицами, даже основанными на реальных событиях. Поэтому к нашему 25-летию я монтирую именно документальный фильм об истории «Каникул Гегеля», через которую можно будет разглядеть и переменчивые времена, в которые нам выпало жить, и явные признаки верности самим себе. Премьера фильма будет приурочена к выходу осенью этого года нового музыкального альбома.

— Как на Ваше музыкальное и литературное творчество влияют другие современные композиторы, поэты, художники?

— Современность — очень размытое понятие. Впервые я задумался об этом, когда в Индии увидел средневековье со смартфонами в руках. Источник времени — внутри нашей готовности к созиданию. Созидание, в отличие от разрушения, очень длительный процесс. Современность — это созидательное проявление Вечности. «Мне кажется, если два слова сложить, то есть ещё смысл немного пожить», вот так словами из нашей песни я бы оценил соотношение современности с вечными ценностями.