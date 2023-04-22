Захарова рассказала, как принималось решение о высылке российских дипломатов из ФРГ

Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Об этом сообщили в МИД РФ и пообещали «зеркально» ответить. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в комментарии телеканалу «Звезда», что речь идет о более 20 российских дипломатах, а история эта началась еще более трех недель назад, когда Берлин то предупреждал о высылке, то публично отрицал ее.

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«Примерно три недели назад у них в немецких СМИ пошли утечки. История такая: они нас уведомили, что высылают, сказав никому ничего не говорить, и сами же начали давать утечки, а потом отрицать их публично. У них были официальные заявления, что они отрицают, что высылают наших дипломатов», — рассказала Захарова.

Ранее ТАСС со ссылкой на агентство DPA сообщило, что российский самолет в субботу вылетел из Москвы и приземлился в Берлине, используя специальное дипломатическое разрешение. По данным источника в МИД ФРГ, правительство Германии и российская сторона в течение последних недель «контактировали по вопросам укомплектования диппредставительств за рубежом», и субботний рейс связан именно с этим.

«В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране», — резюмирует в своем заявлении МИД РФ.

