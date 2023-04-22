Жителей Белгорода эвакуируют из-за неразорвавшейся авиабомбы

После инцидента с нештатным сходом авиационного боеприпаса саперы обследовали улицу Шаландина в Белгороде и обнаружили взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. Оперштаб принял решение провести эвакуацию 3 тыс. жителей 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«Действия, которые наши саперы проводили на улице Шаландина, оказались результативными. Обнаружена авиационная бомба в непосредственной близости от жилых домов. Сейчас объявлена чрезвычайная ситуация муниципального уровня в городе Белгороде. Начинаем эвакуацию близлежащих домов», — заявил в видеосообщении Гладков.

Он уточнил, что эвакуировать потребуется более 3 тыс. человек. Людей планируют вывезти в пункты временного размещения, где для них будет организовано питание. Для этих целей выделены 90 автобусов. Все дома на улице Шаландина, Губкина и на проспекте Ватутина, из которых будут вывозиться жители, перейдут под охрану полиции, пообещал губернатор.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что 50 сотрудников управ проводят поквартирный обход для информирования жителей об алгоритме действия. Людей просят взять с собой документы и вещи первой необходимости.