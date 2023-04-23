Белорусские омоновцы побывали в университете спецназа в Чечне

В Чеченскую Республику прибыла делегация из ОМОНа ГУВД Мингорисполкома во главе с командиром Дмитрием Балабой с целью налаживания качественного взаимодействия и обмена опытом, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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«Гости интересовались работой Российского университета спецназа в Гудермесе, который с первых дней начала СВО на Украине подготовил уже тысячи профессиональных бойцов», — сообщил Кадыров.

Первый заместитель начальника уравления Росгвардии по Чеченской Республике Султан Рашаев ознакомил их с основными направлениями деятельности университета спецназа. Белорусские омоновцы побывали в двухуровневом спортзале, осмотрели бассейны, учебные классы и опорные пункты горно-лесной и воздушной подготовки. Им показали снаряжение, вооружение, спецоборудование и военную технику, которыми располагает университет. Кроме того, они увидели процесс подготовки добровольцев перед отправкой в зону СВО, смогли и сами потренироваться с чеченскими инструкторами.

«Я абсолютно уверен, что дальнейшее взаимодействие наших правоохранителей позволит существенно улучшить их опыт по противодействию преступности как в России, так и в братской республике», — резюмировал Кадыров.

