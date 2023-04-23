Эрдоган пообещал населению год бесплатного газа с черноморского месторождения

Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал обеспечить домохозяйства страны на год бесплатным газом с запущенного месторождения Сакарья в Черном море. Об этом он объявил на церемонии старта поставок газа с Сакарьи в газораспределительную сеть Турции, сообщает агентство Anadolu.

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«Мы сократили срок ввода обнаруженного газа в эксплуатацию до менее чем трех лет, хотя в мире он составляет 6–7 лет. День и ночь трудом около 10 тыс. личного состава и 50 кораблей мы добились этого за рекордно малые сроки», — объявил Эрдоган.

Планируется, что на первом этапе суточная добыча газа с Сакарьи будет доведена до 10 млн кубометров, а к 2026 году – до 40 млн кубометров. Власти рассчитывают, что первые поставки газа начнут поступать домохозяйствам в первой половине мая.

Глава государства подчеркнул, что черноморский природный газ покроет до 30% потребностей Турции в топливе, а новые месторождения Фильос и Зонгулдак «превратятся в важную энергетическую и технологическую базу страны».

Заявление о бесплатном газе Эрдоган сделал в разгар предвыборной кампании. Выборы президента Турции состоятся 14 мая.

