«Калашников» переориентируется на производство дронов

Концерн «Калашников» приступил к переоснащению своих производств. Акцент будет сделан на развитие мощностей и компетенций по беспилотным летательным аппаратам, инструментальному производству и станкостроению, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

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«Модернизация проводится при поддержке Минпромторга на средства госсубсидии. После реализации инвестпроекта не только вырастет объем выпуска продукции, но и появятся новые рабочие места», — говорится в Telegram-канале «Ростеха».

Там также напомнили, что «Калашников» уже производит боевые беспилотники «Ланцет» и «КУБ», которые успешно применяются в зоне спецоперации. Кроме того, в линейке концерна присутствуют дроны гражданского назначения, использующиеся в геологоразведке и для воздушного мониторинга территорий и объектов.

