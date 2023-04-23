Медведев предупредил, каким будет ответ на запрет G7 экспорта товаров в Россию

Запрет на экспорт товаров в Россию странами «Большой семерки», если такое решение будет утверждено, обернется зеркальными мерами со стороны Москвы и, в частности, прекращением зерновой сделки, предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

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«Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются», — написал Медведев.

Он также заявил, что у чиновников этих стран «мозгов вообще не осталось», и дополнительно обругал их на украинском языке.

«Большая семерка» объединяет Францию, США, Великобританию, Германию, Японию, Италию и Канаду. Агентство Bloomberg проинформировало, что чиновники из этих стран в преддверии запланированного на 19-21 мая саммита обсуждают возможность «полного запрета на большую часть экспорта» в Россию. Высокопоставленный представитель ЕС позже опроверг эту информацию.

