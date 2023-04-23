Минобороны сообщило о больших потерях противника на всех направлениях СВО

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 84-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118-ти районах зоны проведения спецоперации. Противник потерял более 500 военнослужащих, из них около 200 — на Донецком направлении, российские штурмовые отряды овладели еще двумя кварталами в западной части Артемовска. Кроме того, в районе Харькова были поражены цеха авиапредприятия, в которых осуществлялся ремонт и испытания реактивных украинских беспилотников «Стриж», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Донецком направлении штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части города Артемовск. Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах. В интересах российской группировки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, артиллерией выполнено 72 огневые задачи», — сообщил Конашенков.

Кроме того, в районе Серебрянки и Веселого были уничтожены склады боеприпасов. За сутки на данном направлении уничтожено до 200 украинских военнослужащих, одна БМП, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Купянском направлении, по словам Конашенкова, было уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа. Кроме того, пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. На Красно-Лиманском направлении ликвидированы свыше 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в районах Угледара, Павловки и Новодонецкого. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 130-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, два автомобиля, а также гаубица Д-20. Кроме того, была пресечена деятельность одной группы диверсантов и ликвидирована мобильная огневая группа ВСУ. На Херсонском направлении противник потерял до 45-ти военнослужащих и три автомобиля.

«В районе города Харьков поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялся ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж». В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ», — добавил Конашенков.

Российские средства ПВО за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», девять украинских беспилотников и одну оперативно-тактическую ракету «Гром-2».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 411 самолетов, 228 вертолетов, 3796 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8809 танков и других боевых бронированных машин, 1093 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4642 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9699 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

