«Мир без гегемона»: Дерипаска назвал срок окончания доминирования доллара

Еще каких-то пять-семь лет назад доминирование доллара в мировых расчетах и финансовых операциях казалось абсолютно незыблемым, но сейчас этому доминированию «очень быстро начинает приходить конец», написал в своем Telegram-канале Олег Дерипаска. Предприниматель выразил уверенность, что уже через пять лет будет «мир без гегемона».

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«Уже через 5 лет мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы. Да, в начале будет тяжеловато, но затем мир откроет для себя новое качество. Но это уже будет мир без гегемона. Жаль только, что наша кабальная финансовая система нас еще долго будет тянуть вниз, вися тяжелой гирей дорогих кредитов в экономике РФ», — написал Дерипаска.

Он назвал впечатляющими цифры сокращения расчетов, проводимых в долларах, и выразил недоверие «старику Саммерсу», который заявил, что доминирование будет вечным».

Ранее бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс отверг «слухи» о том, что доллар быстро теряет свое господство в мировой экономике. По его словам, пока США сотрудничают с Европой в своих санкциях, евро не будет альтернативой. В комментарии Bloomberg он также указал на недостатки Китая в предоставлении альтернативной резервной валюты. По его мнению, «не было еще страны, в которой было бы такое сильное желание вывести столько капитала, сколько мы наблюдаем в Китае прямо сейчас».

