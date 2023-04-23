«Нет такой серебряной пули»: генерал США усомнился, что поставки оружия Киеву переломят конфликт

Киев и некоторые американские союзники считают, что если предоставить Украине самолеты F-16 или артиллерийские системы дальнего действия, то это сможет переломить ход противостояния с Россией. Однако американский генерал Марк Милли уверен, что никакой «серебряной пули» США и их союзники дать Украине не могут, пишет Bloomberg.

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«Я думаю, что танк М1 Abrams, когда он будет доставлен, изменит ситуацию. Но серебряной пули не существует», — заявил на пресс-конференции председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

США и европейские страны предоставляют Киеву все более современное вооружение, однако линия фронта уже несколько месяцев особенно не меняется, констатирует Bloomberg. Это заявление Милли также опровергает распространенное на Западе мнение, будто бы есть некая техника вроде боевых танков, самолетов F-16, или артиллерийских систем дальнего действия, которая может изменить ход противостояния, говорится в публикации.