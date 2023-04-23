Прадедушке 5000 лет: найдено самое старое дерево на планете

В лесу на юге Чили растет патагонский кипарис, который сейчас находится в процессе признания самым старым деревом в мире. Его высота — 28 метров, диаметр ствола — четыре метра, а возраст — более 5 тыс. лет. Дерево, которое называют Прадедушкой является «капсулой времени», открывающей окно в прошлое, пишет газета Hürriyet Daily News.

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«Ствол Прадедушки диаметром четыре метра (13 футов) и высотой 28 метров, содержит научную информацию, которая может пролить свет на то, как планета адаптировалась к климатическим изменениям. Считается, что ему более 5000 лет, и кипарис вот-вот заменит Мафусаила, 4850-летнюю щетинистую сосну, найденную в американской Калифорнии, и станет самым старым деревом на планете», — говорится в публикации.

Прадедушка растет на краю оврага в лесу, в 800 км к югу от Сантьяго. Это Fitzroya cupressoides, разновидность кипариса, эндемичного для юга континента. Его местонахождение многим известно, и туристы в течение часа идут по лесу, чтобы сфотографироваться рядом с новым «самым старым деревом в мире». При этом точное местонахождение Мафусаила до сих пор держится в строжайшем секрете.

В 2020 году ученым с помощью самого длинного ручного бура удалось извлечь образец из Прадедушки, при этом не дойдя до центра ствола. Образцу по подсчетам оказалось 2400 лет, и с помощью прогностической модели они определили, что дереву более 5000 лет.

«Это больше, чем просто соревнование за попадание в книгу рекордов, поскольку Прадедушка является источником ценной информации. На планете очень мало тысячелетних деревьев. У древних деревьев есть гены и особая история, потому что они являются символами сопротивления и приспособления. Это лучшие спортсмены природы. Если исчезнут эти деревья, исчезнет и важный ключ к тому, как жизнь приспосабливается к изменениям на планете», — считает ученый, специализирующийся на этом виде деревьев, Джонатан Баричевич.

