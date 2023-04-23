Правила использования электросамокатов включили в экзамен на водительские права

МВД России внесло изменения в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений на управление всеми категориями транспортных средств. В них, в частности, включены правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

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«Корректировка комплектов экзаменационных задач связана с изменениями в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта текущего года. Они затрагивают вопросы <...> правил использования средств индивидуальной мобильности, времени действия знаков 3.29 и 3.30 ("Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца") и другие», — сообщили в МВД.

Кроме того, в билеты включены вопросы, касающиеся применения новой световой секции над светофором в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом белого цвета, а также зоны действия знака «Остановка запрещена» в случае использования его совместно с желтой линией горизонтальной дорожной разметки. Все актуальные вопросы экзаменационных задач размещены на официальном сайте МВД РФ, добавили в ведомстве.

