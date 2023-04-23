Пятерочку — в любой «Пятерочке»: Сбер наладил снятие наличных на кассах

Сервис снятия наличных на кассах теперь работает во всех магазинах сетей «Пятерочка» и «Перекресток», сообщили в пресс-службе Сбера. По данным банка, во время пилотирования проекта услуга оказалась очень востребована — с марта 2022 года по февраль 2023-го клиенты-покупатели запросили на кассах наличные 825 тыс. раз на общую сумму 3,4 млрд рублей.

Статья по теме: Сбер начал тестировать банкоматы, которые работают без карт

«Чтобы снять нужную сумму, покупателю нужно сообщить об этом кассиру при покупке товара. Сумма должна быть кратна ста рублям и не должна превышать 5000 рублей. Кассир просканирует товары и укажет запрошенную сумму выдачи, а после оплаты товара картой выдаст покупателю наличные», — пояснили в Сбере.

В банке подчеркнули, что наличные с карты Сбера на кассах можно снять без комиссии.

X5 Group запустила проект по выдаче наличных в магазинах в марте 2022 года в торговой сети «Перекресток», через восемь месяцев услуга появилась и в «Пятерочке». Как отмечал главный финансовый директор X5 Group Всеволод Старухин, данный сервис стал особенно востребован в регионах с небольшим количеством банкоматов.

