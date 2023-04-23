Пятерочку — в любой «Пятерочке»: Сбер наладил снятие наличных на кассах

Сервис снятия наличных на кассах теперь работает во всех магазинах сетей «Пятерочка» и «Перекресток», сообщили в пресс-службе Сбера. По данным банка, во время пилотирования проекта услуга оказалась очень востребована — с марта 2022 года по февраль 2023-го клиенты-покупатели запросили на кассах наличные 825 тыс. раз на общую сумму 3,4 млрд рублей.
«Чтобы снять нужную сумму, покупателю нужно сообщить об этом кассиру при покупке товара. Сумма должна быть кратна ста рублям и не должна превышать 5000 рублей. Кассир просканирует товары и укажет запрошенную сумму выдачи, а после оплаты товара картой выдаст покупателю наличные», — пояснили в Сбере.
В банке подчеркнули, что наличные с карты Сбера на кассах можно снять без комиссии.
X5 Group запустила проект по выдаче наличных в магазинах в марте 2022 года в торговой сети «Перекресток», через восемь месяцев услуга появилась и в «Пятерочке». Как отмечал главный финансовый директор X5 Group Всеволод Старухин, данный сервис стал особенно востребован в регионах с небольшим количеством банкоматов.