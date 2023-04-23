Радио «Шансон»: музыкальные итоги 2023

22 апреля на сцене ультрасовременной концертной площадки «LIVE Арена» состоялось одно из самых масштабных событий в российской песенной культуре — ХXII церемония вручения премии «Шансон Года 2023». «Радио Шансон» традиционно подводит музыкальные итоги за год и представляет песни, которые по результатам народного голосования занимали лидирующие строки в хит-параде радиостанции.

На протяжении многих лет песни на стихи поэта Михаила Гуцериева приносят их исполнителям заветные статуэтки в виде золотого гитарного грифа.

В этом году шесть композиций на стихи Михаила Сафарбековича были отмечены наградами премии «Шансон Года»: «Ждёт меня любимая» Руслана Алехно, «Женский каприз» Евгения Григорьева (Жеки), «Огонь забытых мной цитат» Ирины Круг, «Я жду звонка» Стаса Михайлова, «Кто любит меньше - тот умней» Сергея Ростова, «Виктория-вестница» Артура Руденко и Виктории Алешко. Специальными гостями церемонии стали Таисия Повалий с песней «Чай с молоком» и Миа Манолли с композицией «Бессмертная Афина».

Произведения, прозвучавшие в концерте «Шансон года 2023», старательно создавались совместно с такими известными композиторами, как Сергей Ревтов, Андрей Мисин, Виктор Дробыш, Сергей Ростовъ, Евгений Григорьев, Андрей Ктитарев и Иллона Янковская.

Каждая из песен на стихи Михаила Гуцериева уникальна по своему стилю и замыслу. За кулисами артисты рассказали о сотрудничестве с поэтом и поделились впечатлениями о премии и эмоциями от выступлений.

Специальным гостем премии стала несравненная Таисия Повалий, подарившая зрителям Live Арены потрясающую песню на стихи Михаила Гуцериева «Чай с молоком». По словам артистки, песня после первого же прослушивания понравилась ей, и она сразу поняла, что хочет петь её постоянно. Время и любовь слушателей показали, что композиция заняла особое место в сердцах многих из них.

Также впервые с такой большой сцены прозвучали новые работы на стихи Михаила Гуцериева и музыку Андрея Мисина: «Огонь забытых мной цитат» от королевы шансона по-русски Ирины Круг и «Виктория-вестница» в исполнении заслуженной артистки Белоруссии Виктории Алешко и известного шансонье Артура Руденко.

Многотысячная «LIVE Арена» насладилась душевными и искренними песнями в исполнении самых ярких и любимых звёзд шансона по–русски.