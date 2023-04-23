Синоптики назвали срок наступления «черемуховых холодов»

Минувшей ночью в условиях малооблачной погоды, способствующей выхолаживанию воздуха, столбики термометров в столичном регионе местами опускались ниже нуля. До конца апреля синоптики центра погоды «Фобос» заморозков больше не прогнозируют, однако в мае возврат к околонулевым температурам вполне вероятен в период цветения черемухи, которое в этом году начнется раньше срока.

Статья по теме: Россиянам пообещали мощный звездопад предстоящей ночью «Предварительные прогнозы показывают, что в период начала цветения черемухи, которое, в связи с теплой погодой, начнется на одну-две недели раньше обычного, возможно арктическое вторжение в Центральную Россию и Черноземье, и даже мозаичный переход фазового состояния осадков в смешанную фазу, то есть дождь может быть местами с мокрым снегом», — сообщили синоптики. Вероятным периодом прихода «черемуховых холодов» в столичный регион они назвали вторую пентаду мая (6-8 мая).

