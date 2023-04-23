В России появится безэкипажная артиллерия

В России будет развиваться направление безэкипажных артиллерийских систем. Сначала появятся более дешевые, мобильные и быстрые образцы артиллерии, а в будущем будет создана техника с полной автоматизацией действий, работающая в безэкипажном режиме. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал временный гендиректор АО «ЦНИИ “Буревестник”» Павел Ковалев.

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«Ждем более универсальных образцов, стоимость которых, относительно, небольшая. Но при этом у них будет мобильность, более быстрое время приведения из походного в боевое, защищенность экипажа на марше. Эти ключевые вещи позволят решать поставленные задачи. Кроме того, будут развиваться полнофункциональные образцы с полной автоматизацией, но это задел на будущее. Это, так сказать, роботизированные системы, в том числе, в перспективе в безэкипажном режиме», — сообщил Ковалев.

По его мнению, такие системы можно будет увидеть уже в недалеком будущем.

