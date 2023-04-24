Акции дня: отчеты спровоцировали покупку акций электрогенерирующих компаний

Опубликованная финансовая отчетность подстегнула покупку акций электрогенерирующих компаний, принадлежащих «Газпром-энергохолдингу». По торгам на Мосбирже в понедельник, 24 апреля подорожали бумаги «Мосэнерго» (+6,71% до 2,46 рублей за акцию, «ТГК-1» (+1,02% до 0,009 рублей за акцию) и «ОГК-2» (+0,63% до 0,71 рублей за акцию).

Как следует из данных СМИ, чистая прибыль «Мосэнерго» по российским стандартам бухгалтерского (РСБУ) в 2022 году выросла на 16,9% по сравнению с 2021 годом — до 20,7 млрд рублей. Чистая прибыль «ТГК-1» по РСБУ в 2022 году упала на 17,8% по сравнению с показателем за 2021 год и составила 7,13 млрд рублей. Чистая прибыль «ОГК-2» по РСБУ в 2022 г. снизилась на 43,3% по сравнению с 2021 г. до 12,1 млрд рублей. Несмотря на то, что показатели последних двух компаний снизились, дивидендная доходность всех трех находится в диапазоне 8-12%.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,17% до 2635,43 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,17% до 1020,88 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:56 мск составила 82,92 долларов за баррель (+1,66%). Российская валюта укреплялась – 81,45 руб. за доллар.