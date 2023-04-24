Банкротство физических лиц при ипотеке - особенности процедуры

В соответствии с действующим законодательством, суд может назначить одну из двух процедур банкротства: реструктуризацию задолженностей или реализацию задолженностей, подробнее на https://делу-время.рф/uslugi/bankrotstvo-ipoteki/. В первом случае основная цель процедуры заключается в восстановлении материального положения физлица. Ее назначают в тех случаях, когда у физлица имеются средства для погашения задолженности. Ипотечное жилье при реструктуризации задолженностей остается у физлица и его семьи. Во втором случае ипотечное жилье реализуется, зато с физлица списываются все задолженности, что позволяет ему начать финансовую жизнь заново.

Последствия банкротства физлиц при ипотеке таковы:

Начисление штрафов, процентов и пеней останавливается в самом начале процедуры. Обязанность потенциального банкрота по выплате ипотечного кредита тоже приостанавливается: он освобождается от необходимости выплачивать регулярные взносы.

Кредиторам дается ровно два месяца для включения имеющихся у них требований в реестр. В том случае, если они в силу каких-то причин не сделают этого, возможность предъявления ими требований в будущем к должнику исчезает. Это же касается банковских учреждений, выдавших ипотечный кредит.

Банковская организация, с которой гражданин подписал ипотечный договор, больше не будет иметь возможности предъявлять заемщику требования о возврате долга или претензии по поводу пропуска сроков на выплату взносов.

Исполнительные производства прекращаются. Если банковское учреждение, выдавшее ипотечный кредит, уже получило решение суда и направило исполнительный лист судебным приставам, производство все равно прекращается.

Все средства, полученные от продажи ипотечного жилья, получает залогодержатель, то есть банковская организация, предоставившая ипотеку. После продажи жилья проводится полный расчет с банковским учреждением. Оставшиеся после этого деньги чаще всего передаются должнику, но в некоторых случаях направляются в конкурсную массу.

Чтобы сохранить ипотечную квартиру при банкротстве, физлицу следует воспользоваться помощью юристов. Они могут посодействовать с выводом квартиры из-под залога. Кроме того, всегда есть вероятность пропуска срока на включение банка, выдавшего ипотеку, в реестр требований кредиторов. Однако такие случаи в судебной практике бывают очень редко.