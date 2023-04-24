Аналитики вынесли вердикт доллару

Опытные инвесторы прогнозируют дальнейшее ослабление доллара США, сообщает Bloomberg. Причина, возможно, в недооценке рынками надвигающегося цикла ослабления монетарной политики ФРС, американского центробанка. 87% из 331 опрошенного MLIV Pulse инвестора считают, что Джером Пауэлл понизит учетную ставку до 3%. Причем, почти половина респондентов – 40% полагают, что ослабление монетарной политики центробанком начнется уже в этом году. Между тем, согласно рыночному ценообразованию, учетная ставка должна снизиться до 3,05% лишь через два года.

Профессиональные инвесторы ставят против доллара: медведей на 17% больше, чем быков. Главной причиной медвежьих настроений называют слишком высоко оцененную доходность. Второй по частоте упоминания причиной респонденты считают то, что банковский кризис, спровоцированный мартовским крахом трех американских банков, в целом ограничился Америкой. Это значит, что ФРС придется ослабить монетарную политику больше, чем центробанкам других стран.

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Кстати, имеется исторический прецедент, когда центробанки других стран не следовали примеру главного американского банка. В самом начале нулевых и за год до банкротства Lehman Brothers монетарная политика в США сильно отличалась от политики других развитых стран. К примеру, между августом 2007 и апрелем 2008 годов ФРС понизила ставку на 3,25%, а ЕЦБ поднял ее в июле 2008 на 25 пунктов.

Конечно, негативное отношение к перспективам доллара объясняется не только внутриамериканскими проблемами и делами. На удивление, много инвесторов считают, что в его слабости виноваты иена или юань. Особенно странно звучит это объяснение в отношении иены, потому что новый глава Bank of Japan Казуо Уэда пока не показывает никаких признаков скорого отказа от ультрамягкой монетарной политики, которая и виновата в слабости японской валюты. Если же он все же решит ужесточить политику центробанка, то иена может существенно укрепиться.

Что касается юаня, то индекс неожиданности для этой страны, рассчитываемый Citigroup и показывающий, насколько близки или далеки публикуемые правительством данные по экономике и отчеты крупных компаний от ожиданий инвесторов, вырос в этом месяце до максимума с 2006 года. Однако несмотря на это юань окреп в 2023 году лишь менее чем на 1% относительно корзины валют, взвешенных по объемам торговли. Это значит, что китайская валюта будет укрепляться. Если не считать очень сильных геополитических рисков, запаздывание укрепления юаня можно попытаться объяснить тем, что инвесторам необходимо время, чтобы привыкнуть к восстановлению китайской торговли.

Конечно, не упускают инвесторы из виду и дедолларизацию, о которой сейчас так много говорят. Большинство респондентов считают, что в течение десятилетия доля доллара в глобальных валютных резервах опустится ниже 50%.

И все же, долларовых быков хоть и меньше, чем медведей, но они есть. Подавляющее большинство их уверены, что ужесточение монетарной политики ФРС недооценено рынками.

Еще один интересный результат опроса заключается в том, что почти никто не назвал в качестве причин продолжающейся слабости доллара риск дефолта Соединенных Штатов. В отличие от очень турбулентной обстановки на международной политической арене.