Канцлер Шольц и министр экономики Робер Хабек планируют открыть на острове Рюген в первой половине 2024 года регазификационный терминал сжиженного газа (СПГ), связанный с инфраструктурой газопровода «Северный поток». Этот вопрос обсуждался на закрытом совещании федерального правительства в конце прошлой недели в присутствии Шольца, Хабека и других министров и чиновников, сообщает Bloomberg. По словам Роберта Хабека, вице-канцлера, отвечающего в коалиционном правительстве Олафа Шольца и за энергетику, газ должен пойти в существующую газовую инфраструктуру в Лубмине уже весной следующего года. В этом городке в северной земле Мекленбург-Передняя Померания находится точка выхода на берег неработающего сейчас газопровода «Северный поток».

Тайные планы федерального правительства ФРГ подтвердили выступающие против строительства газовой инфраструктуры защитники природы и экологи из Всемирного фонда дикой природы (WWF), природоохранной организации BUND, «Экологической акции Германии», а также из Ассоциации курорты Балтийского моря.

Немецкое правительство, которое много лет пренебрегало СПГ-инфраструктурой и не имело до конца 2022 года ни одного СПГ-терминала, сейчас вкладывает в ее ускоренное создание миллиарды евро. При этом многие экономисты опасаются, что СПГ-терминалов и плавучих СПГ-платформ будет построено слишком много и что они просто будут простаивать, а деньги окажутся выброшенными на ветер.

Что касается «Северного потока», о котором так много говорили в последние годы, то предшественники Шольца и Хабека активно пользовались дешевым российским трубным газом, поставляемым по первой очереди «Северного потока», и не один год стойко защищали вторую очередь газопровода от нападок и атак многочисленных недоброжелателей, возглавляемых США. После смены власти в Берлине многое изменилось. Воспользовавшись началом СВО на Украине, Берлин отказался сертифицировать уже готовую вторую очередь газопровода и во многом спровоцировал энергетический кризис в Германии, имевший огромные негативные последствия как для немецкой экономики, так и для населения, которому пришлось расплачиваться за навязчивое желание руководства страны отказаться от дешевого российского газа и заменить его дорогим американским сжиженным газом. Эпопею с «Северными потоками» завершили теракты в конце сентября прошлого года.

Сейчас Германия еще больше зависит от СПГ, главным образом, из США, чем в свое время зависела от российского газа. При этом в Берлине гордо заявляют, что успешно обеспечивают энергетическую независимость и безопасность страны. В апреле, после закрытия трех последних АЭС зависимость первой экономики Европы от сжиженного газа, который сейчас принимают и регазифицируют на плавучих СПГ-платформах, еще больше усилилась.

Правительство выкупило оставшиеся трубы, принадлежавшие «Северному потоку 2», и сейчас строят терминал на крупнейшем немецком острове. Однако планы по строительству СПГ-терминала на Рюгене, главном немецком морском курорте, вызывают протесты местного населения и экологов, которые опасаются, что он нанесет серьезный ущерб окружающей среде и Балтийскому морю. Природоохранные организации угрожают федеральному правительству судебными исками, если терминал заработает весной следующего года.

